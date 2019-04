Italia L'opinione Il socialismo può attendere. Per ora luigi-pizzolo

Antefatto. Il 4 marzo 2018, in Italia la sinistra riceve un sonoro e dolorosissimo paliatone che non ha

precedenti nella sua storia. Logica e buon senso politico vorrebbero che se ne discutesse un attimo, che si

sfiorassero, se non è proprio possibile approfondirle, le cause. Invece, niente. E questi, come direbbe un

procuratore in un processo davanti ad una giuria negli USA, sono elementi che non sono in discussione,

sono oggettivi e non opinabili. Nel frattempo Movimento 5 Stelle e Lega danno vita ad un governo che nel

giro di un paio di mesi appena, capovolge (sondaggi alla mano) i rapporti di forza tra gli alleati, facendo

schizzare Salvini al doppio dei voti racimolati alle elezioni. I sondaggi, purtroppo, trovano conferma nei test

elettorali amministrativi (Friuli, Abruzzo, Sardegna, ecc.).

Nulla di grave, normali vicende democratiche se non fosse per la circostanza che atti e comportamenti del sedicente Ministro degli Interni e Vice Presidente

del Consiglio, senza che il sedicente Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico nonché Vice Presidente

del Consiglio faccia nulla di serio per limitarlo o bloccarlo, minano alla base la democrazia stessa, facendo

emergere e legittimando gli istinti più beceri, e riemergere e legittimare gruppi neofascisti con tutto

l’armamentario classico fatto di intimidazioni e aggressioni squadriste.

I rintronati delle idi di marzo, sostanzialmente tacciono. O meglio, qualcuno continua a fare indigestione di

pop corn, altri sono impegnati nell’arena delle primarie, altri ancora a decidere cosa sarà di LEU, MDP

sciorina un congresso dietro l’altro senza mai decidere nulla di concreto.

Intanto, e per fortuna, ci pensano qualche associazione e comuni cittadini ad alzare il livello di guardia e a

promuovere partecipatissime manifestazioni, Milano e Prato su tutte, dimostrando che c’è una Italia viva e

vivace che non solo resiste, ma vorrebbe contrattaccare.

Succede, in questo contesto, che il Sig. Carlo Calenda, persona capace, anche se politicamente

approssimativa, lancia un proprio manifesto, Siamo Europei, e dice una cosa semplicissima: è a rischio il

futuro dell’Europa. Se i sovranisti italiani e quelli del Patto di Visegrad dovessero veder confermata la loro

forza elettorale, il Vecchio Continente tornerà ad essere una polveriera. Gli egoismi nazionali metteranno a

rischio l’idea stessa di Unione Europea. La proposta di Calenda è accolta con freddezza da alcuni e con

aperto disprezzo da altri.

L’unico esponente politico nazionale che la accoglie positivamente è il Presidente della Regione Toscana

Enrico Rossi. E’ noto, lo ha ripetuto in più occasioni, che la sua idea di Europa sia quella del manifesto di

Ventotene, un’Europa unita e socialista. Unità e socialismo non garantiti dall’Armata Rossa 2.0, ma da un

processo democratico che rinnovi e renda di nuovo attuali i valori e gli ideali del socialismo. Ebbene, in

questa fase ritiene, e noi con lui, che l’emergenza sia un’altra e cioè quella di mandare a Strasburgo il

maggior numero possibile di parlamentari che hanno una visione dell’Europa diversa da Salvini e Orbàn.

Per il momento il socialismo può attendere, diciamo. Di più, non una difesa delle istituzioni europee così come

le abbiamo conosciute fino ad oggi, non una difesa delle politiche economiche e finanziarie così come una

maggioranza liberista e di destra hanno imposto negli ultimi anni, ma adottando le parole d’ordine del

“manifesto di Piketty” (economista francese) e del programma del candidato socialista alla presidenza della

Commissione Timmermans: superamento dell’austerità concentrandosi sui problemi della protezione

sociale e dello sviluppo; salario minimo garantito in tutta l’Unione (si eviterebbe, ad esempio, in dumping

sociale); fondo europeo comune per la disoccupazione; fiscalità europea per far pagare le grandi imprese

che fanno profitti in Europa e pagano poco o nulla di tasse; tassazione minima europea per evitare il

dumping fiscale; una legislazione del lavoro per permettere ai sindacati europei di negoziare contratti

collettivi, soprattutto per i lavori precari; passaggio dall’attuale 1 al 4 per cento PIL europeo per finanziare

gli investimenti, la conversione ecologica dell’economia, la ricerca, la protezione sociale e la lotta alla

disoccupazione. E scusate se è poco.

Se questi obiettivi sono non solo condivisibili, ma auspicabili e necessari, può essere un brutto simbolo,

quale quello presentato da Zingaretti, a rimettere tutto in discussione? Si può accusare Rossi, e noi con lui,

di intelligenza con il nemico (il PD) se riteniamo di doverci impegnare pancia a terra per portare a casa un

risultato apprezzabile alle imminenti elezioni europee e amministrative? Il tema non è rientrare o meno nel

PD perché riteniamo, e lo scrivo forse per la centesima volta, che sarà necessario andare oltre tutto ciò che

c’è attualmente nel campo del centrosinistra. La sfida è contro la destra reazionaria ed europea, ed è una

sfida da vincere. Il rischio della probabile frammentazione elettorale è che un 7/8 per cento di voti

andranno dispersi e non porteranno nessun eletto al Parlamento Europeo. Gelosie identitarie e sguardi

adoranti del proprio ombelico saltino un giro, per favore.

